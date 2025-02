L’estate 2025 a Lido di Camaiore: Kings of Leon, St. Vincent e Air al Festival [Info e Biglietti]

La Prima Estate torna a Lido di Camaiore con la sua quarta edizione dal 20 al 22 giugno, confermandosi come uno dei festival più attesi dell’estate italiana. Fino al 6 febbraio è disponibile una promozione early bird per i biglietti. L’evento si svolgerà nel Parco BussolaDomani, un luogo iconico che ha ospitato concerti storici in Italia.

Il cartellone principale include i Kings of Leon, che tornano in Italia con l’unica data del 2025 dopo otto anni. La band, tra le più influenti del rock alternativo, porterà un set che attraversa la loro intera carriera, con brani tratti dai loro nove album. St. Vincent, una delle artiste più visionarie dell’indie rock americano, sarà presente, affiancata dal duo francese Air, noti per il loro stile electro-pop, che si esibiranno nella loro unica data italiana.

Inoltre, i Mogwai, provenienti dalla Scozia, presenteranno atmosfere immersive dal loro recente album “The Bad Fire”. Il festival vedrà anche il ritorno di TV on the Radio, noti nel panorama alternative rock, e Spiritualized, il progetto psichedelico di Jason Pierce. Yard Act, un band emergente nella scena post-punk britannica, si esibirà dopo aver ricevuto elogi da Sir Elton John. Il tocco italiano sarà fornito da Calibro 35 e Nic Cester.

La lineup è così organizzata:

– Venerdì 20 giugno: MOGWAI, SPIRITUALIZED (unica data ITA), YARD ACT (unica data ITA)

– Sabato 21 giugno: AIR (unica data ITA), ST. VINCENT, CALIBRO 35

– Domenica 22 giugno: KINGS OF LEON (unica data ITA), TV ON THE RADIO (unica data ITA), NIC CESTER.