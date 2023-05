l’espressione del cane e la sua protesta video

Non vuole uscire per andare a scuola: un video su TikTok mostra l’espressione del cane Harry e la sua tacita protesta alle richieste dell’umana.

A chi non sarà capitato almeno una volta nella vita di non voler uscire la mattina di casa per andare a scuola o per andare al lavoro? Chi si sarà trovato in questa situazione comprenderà sicuramente l’atteggiamento di un dolcissimo cagnolino di razza Bulldog inglese di nome Harry, protagonista di un video condiviso su TikTok che sta ricevendo milioni di visualizzazioni da parte degli utenti del web.

La protesta del cane Harry fa capire cosa pensa della scuola -Video

Il filmato, condiviso sul profilo TikTok creato dalla famiglia umana di Harry, all’account @englishharry, mostra proprio la tacita protesta del povero Harry che non vuole assolutamente uscire per andare a scuola.

Nel video è possibile vedere l’umana di Harry mentre cerca di convincere il cucciolo a scendere dal divano. La donna mette il guinzaglio e la pettorina al cagnolino e con gentilezza gli chiede di seguirla esclamando: «Buongiorno, pronto per andare a scuola? Si, è un nuovo giorno, una nuova avventura. Ti divertirai! Forza devi andare a scuola, vedrai i tuoi amici, farai tanti giochi… Harry, forza Harry. Harry!». Come è possibile ricavare da altri filmati condivisi sul profilo @englishharry, la proprietaria di Harry è una docente universitaria e spesso porta con sé a lezione il cagnolino per la gioia dei suoi studenti particolarmente affezionati al quattro zampe. La maggior parte delle mattine, però, il Bulldog viene lasciato per alcune ore a una scuola per cani.

Qui Harry ha molti amici e, a giudicare dai numerosi video condivisi su TikTok, si diverte enormemente, ma questo non esclude il fatto che la mattina presto non voglia uscire per nessun motivo di casa, specie se non ha ricevuto la sua porzione di formaggio. Infatti, nella didascalia posta a corredo del filmato diventato virale si legge in inglese: «we ran out of cheese» (tradotto in italiano: «abbiamo terminato il formaggio»).

La silenziosa protesta di Harry è sicuramente eloquente: gli occhi tristi del Bulldog, la sua aria depressa e l’impassibilità mentre l’umana lo prepara per uscire sono tutti gli atteggiamenti messi in atto per mostrare che proprio non vuole andare a scuola né iniziare «un nuovo giorno né una nuova avventura» per riprendere le parole della donna. Alla fine, però, il povero Harry è costretto ad arrendersi alle richieste dell’umana e a scendere, seppur amareggiato, dal divano.

Spesso sui social network vengono mostrati foto e video che ritraggono gli animali domestici impegnati a far comprendere ai loro umani che non hanno voglia di fare quanto viene loro richiesto. Così ad esempio dimostra il filmato di un dolcissimo gattino che non vuole alzarsi dal letto la mattina presto: tenendo ben chiusi gli occhietti, il cucciolo si stiracchia a lungo prima di girarsi dall’altro lato e continuare tranquillamente a dormire.

Sicuramente Harry, anche se avrebbe preferito non andare a scuola, si sarà comportato bene con la maestra e non avrà fatto come un cucciolo di Labrador di nome Ducky che è stato cacciato dall’asilo dopo soli venti minuti, dal momento che, come spiegato in un video su TikTok, ha saltato la recinzione della scuola e si è divertito a farsi rincorrere dall’insegnante la quale disperata gli urlava dietro. (di Elisabetta Guglielmi)