C’è un fatto del quale si parla poco e che invece presenta molteplici motivi d’interesse. Con la pandemia, il lockdown e la relativa esplosione del digitale stiamo assistendo a una vera e propria esplosione nella proposizione e nell’utilizzo del Qr Code.

Il Qr Code fa la prima comparsa nel 1994. Nel 1999 la società giapponese che ne ha sviluppato la tecnologia rilascia i codici sotto licenza open, il che ne favorisce una certa diffusione, che si accompagna allo sviluppo i-mode per cellulari. Ma in realtà il suo impiego resta relativamente limitato sia dal lato dell’offerta da parte di aziende, enti e organizzazioni, sia dell’uso da parte delle persone, tanto che nel 2012 l’inventore, Masahiro Hara, ricevendo un premio, disse: “Spero che molte persone li usino, sono sicuro che troveranno un modo utile per farlo”.

Dopo la prima ondata della pandemia, mentre il mondo faticosamente riapriva, abbiamo invece assistito a un boom del suo impiego. Dal menù dei ristoranti ai contenuti supplementari dei quotidiani, come succede per La Stampa e per La Repubblica, passando per il check-in dei voli aerei, i pagamenti senza contatti e l’attivazione della connessione wifi, ormai la diffusione nell’impiego è davvero di massa.

Stando ai dati diffusi da Scanova, un generatore di codici Qr di facile utilizzo che aiuta i professionisti del marketing a creare, progettare, gestire e tenere traccia dei codici Qr per casi d’uso operativi e promozionali, l’incremento a livello mondiale nell’uso del Qr Code è davvero significativo e si stima che entro il 2022 la redemption dei buoni sconto tramite Qr Code arriverà a circa 5,3 miliardi di coupon.

Per quanto riguarda specificatamente il nostro Paese, secondo i dati di Statista, nel terzo trimestre del 2020 il 48,1% degli italiani ha usato/scansionato i Qr Code. Era solamente il 6% nel 2013.

I nuovi processi comunicativi che hanno origine dalla matrice bidimensionale di cui è composto il Qr Code favoriscono notevolmente la creazione di collegamenti ipertestuali tra il mondo reale e quello online, una sorta di ponte che collega le due realtà.

C’è voluta una pandemia, ma i Qr Code non spariranno dopo l’emergenza: ormai abbiamo imparato a usarli. Per noi marketer le opportunità nel loro impiego sono davvero tanto ampie quante interessanti. Se non avete ancora iniziato a pensare come utilizzarli, fatelo.