“Questa decisione è figlia di un processo di digitalizzazione dei rapporti sociali, tra cui il lavoro, che il Covid ha accelerato bruscamente ma non creato, e che genera alcune considerazioni e domande sul prossimo futuro”. Lo dice all’Adnkronos/Labitalia Luca Brusamolino, ceo di Workitect e esperto di smartworking, commentando l’annuncio della banca di investimento inglese, Schroders, che prima del suo settore, permetterà ai propri dipendenti di lavorare da casa 5 giorni su 5. Innanzitutto “un po’ di chiarezza. Lo smartworking non è lavoro da casa ma è una modalità lavorativa che si basa su autonomia nella scelta di luogo orari e strumenti di lavoro a fronte di una maggiore responsabilizzazione sui risultati. Non risponde solo al dove ma anche al quando e come lavorare in modo nuovo“.

