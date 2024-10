L’esperto contabile protagonista al “Salone degli Studenti”

Gli esperti contabili saranno al centro della prima tappa del “Salone dello Studente”, un evento dedicato all’orientamento degli studenti delle scuole superiori, che si svolgerà a Carrara il 4 e 5 ottobre. La manifestazione avrà come protagonista la Cassa di previdenza dei ragionieri e degli esperti contabili, sotto la presidenza di Luigi Pagliuca. Durante l’evento, verrà presentata la figura professionale dell’Esperto Contabile, un professionista specializzato in supporto fiscale, contabile e consulenza strategica per le imprese, sia pubbliche che private.

L’Esperto Contabile è attualmente considerato uno dei profili professionali più richiesti nel mercato del lavoro, situandosi tra le prime cinque professioni in crescita. La ragione di questo successo risiede nella sua flessibilità e capacità di adattamento alle moderne esigenze aziendali. Inoltre, il percorso di studi permette di accedere a questa professione immediatamente dopo il conseguimento della laurea triennale e il superamento dell’esame di Stato.

Durante la prima giornata del Salone, Anna Maria Belforte, coordinatrice del progetto di orientamento per la Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza dei Ragionieri (Cnpr), condurrà un incontro per studenti e docenti, durante il quale verranno illustrate le nuove opportunità professionali disponibili nel settore contabile. Questo incontro si preannuncia come un’importante occasione di informazione e confronto, utile per orientare le scelte formative dei ragazzi.

L’evento rappresenta quindi un’opportunità preziosa per i giovani che si avvicinano al mondo del lavoro, permettendo loro di conoscere meglio le diverse possibilità offerte dal settore contabile e fiscale. Con il supporto della Cassa di previdenza e la guida di esperti del settore, gli studenti potranno approfondire le competenze richieste e le prospettive future legate a questa professione, aiutandoli a prendere decisioni più consapevoli per il loro futuro lavorativo.

In conclusione, il “Salone dello Studente” a Carrara si configura come un rilevante punto di incontro tra il mondo della formazione e quello del lavoro, contribuendo ad un orientamento professionale adeguato e aggiornato per le nuove generazioni.