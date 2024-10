L’espansione della Moto Business Edition: arrivano Moto G75 5G e ThinkPhone 25

Motorola ha recentemente annunciato l’espansione della sua linea Moto Business Edition, dedicata a professionisti e aziende, introducendo i nuovi smartphone ThinkPhone 25 e Moto G75 5G Business Edition. Nell’ultimo anno fiscale, l’azienda ha registrato un notevole incremento del 39%, diventando così la compagnia in più rapida crescita nel settore B2B.

Il ThinkPhone 25 arricchisce il portfolio aziendale di Motorola, unendo l’esperienza di Lenovo nel campo dei dispositivi per aziende. Questo modello offre cinque anni di aggiornamenti Android e aggiornamenti di sicurezza garantiti fino al 2029. È progettato con una protezione in Corning Gorilla Glass 7i e fibra Aramid, che risulta più robusta dell’acciaio, oltre a soddisfare gli standard militari MIL STD 810H. Il dispositivo assicura un’autonomia fino a 34 ore con una singola carica e sarà disponibile in Italia dalla seconda metà di novembre a un prezzo di 499€.

D’altro canto, il Moto G75 5G Business Edition è equipaggiato con Corning Gorilla Glass 5 e certificazione MIL STD 810H, e monta un processore Snapdragon 6 Gen 3. Il sistema fotografico include un nuovo sensore Sony Lytia 600 con stabilizzatore ottico. Anche questo modello promette fino a cinque anni di aggiornamenti Android e sei anni di aggiornamenti di sicurezza, fino a settembre 2030, con un prezzo di lancio di 299€.

Un fattore chiave della crescita di Motorola nel mercato business è l’introduzione del pacchetto Business Edition, che include un anno di Moto Device Manager. Questa soluzione consente ai reparti IT di gestire i dispositivi da remoto, con funzionalità come lo Zero Touch Management per una rapida attivazione. Inoltre, il pacchetto include un anno di Moto Safe, per il blocco di dispositivi smarriti o rubati, e Moto Software Control, che aiuta a monitorare le versioni del firmware e gli aggiornamenti di sicurezza.

Gli smartphone offrono anche funzionalità di sicurezza avanzate, come Moto Secure, alimentato da intelligenza artificiale, per proteggere la privacy dell’utente, rilevando malware e tentativi di phishing. Infine, ThinkShield fornisce una suite di funzionalità di sicurezza hardware, anch’essa supportata dall’AI, per difendere i dati aziendali da attacchi informatici.