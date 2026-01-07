5.6 C
Lesmo insegue Olginatese in Promozione

Nicolò Lolli, attaccante del Lesmo, è attualmente il capocannoniere del torneo di Promozione. Il Lesmo chiude il girone d’andata nel campionato lombardo di Promozione al secondo posto, a due lunghezze dalla capolista Olginatese. Il direttore sportivo Marino Fumagalli afferma che il Lesmo ha un progetto ambizioso e che la squadra ha fatto sinora una buona stagione, con 10 vittorie, 2 pareggi e 3 sconfitte.

Fumagalli sottolinea che il livello medio delle squadre nel girone B di Promozione è alto e che il Lesmo ha dovuto lavorare sodo per stare al passo con le rivali. La squadra gioca con un modulo 3-5-2 e ha cambiato una decina di giocatori durante l’estate. Il fiore all’occhiello della squadra è Nicolò Lolli, che ha segnato 37 gol in un anno e mezzo.

Fumagalli ha anche elogiato alcune squadre del girone, come l’Ars Rovagnate, che gioca un calcio gradevole, e il Meda 1913, che ha alcuni giocatori di categoria superiore. Ha anche parlato del nuovo allenatore, Simone Fossati, che ha sostituito Mastrolonardo e ha portato una ventata di freschezza alla squadra.

Fumagalli ha anche parlato della gara perfetta, sottolineando che la squadra ha meritato le sue vittorie e che ci sono stati alcuni incontri fondamentali, come la vittoria a Meda e il secondo tempo di Rovagnate. Ha anche detto che la squadra è giovane e che l’entusiasmo è un’arma a doppio taglio, perché può portare a risultati positivi, ma anche a errori.

Infine, Fumagalli ha parlato delle mosse di mercato, sottolineando che la squadra sta lavorando per sostituire un paio di giocatori con un centrocampista offensivo e un quinto difensore. Ha anche detto che la regolarità sarà fondamentale per ottenere i risultati desiderati.

