Leslie Jordan è morto a 67 anni: la causa della morte dell’attore di Will & Grace

Altro lutto nel mondo della tv e del cinema, all’età di 67 anni oggi è scomparso Leslie Jordan. L’annuncio della morta è stato appena dato da Page Six e TMZ. L’attore che ha recitato anche in Will & Grace, The Cool Kids e American Horror Story è deceduto dopo un brutto incidente stradale a Los Angeles. Pare che Leslie Jordan abbia avuto un malore e la sua auto si sia schiantata contro un muro. Nonostante il tempestivo intervento dei soccorsi, l’attore non ce l’ha fatta. Dopo Shelley Morrison (Rosario Salazar), dobbiamo dire addio ad un altro amato personaggio di Will & Grace.

Leslie Jordan è morto: le fonti di TMZ.

“Possiamo confermare la morte del comico Leslie Jordan. Le nostre fonti delle forze dell’ordine ci hanno rivelato che la star stava guidando a Hollywood lunedì mattina quando pare che abbia avuto una sorta di emergenza medica e si sia schiantato con la sua BMW contro il lato di un edificio. – riporta TMZ – Lo schianto è stato fatale e Leslie non ce l’ha fatta nonostante l’arrivo dei soccorsi. In pochi minuti un’ambulanza è arrivata sul posto. Era famoso per aver partecipato a decine di show. Nel 2021 ha anche presenziato al capodanno insieme a Anderson Cooper ed Andy Cohen. Non solo serie come Ugly Betty, Call Me Kat o American Horror Story, Leslie ha recitato anche in diversi film come The Help e Ski Patrol. Jordan era anche attivo nel sociale”.