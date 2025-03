L’esito della consulenza richiesta dalla Procura

Il carabiniere coinvolto nell’inseguimento che ha causato la morte di Ramy Elgaml il 24 novembre scorso ha agito correttamente, secondo una consulenza cinematica della Procura di Milano. La responsabilità dell’incidente è attribuita a Fares Bouzidi, amico di Ramy, che guidava lo scooter ed è deceduto dopo l’impatto con un palo del semaforo all’incrocio tra via Quaranta e via Ripamonti. La perizia evidenzia che Bouzidi, durante la fuga dai carabinieri, ha percorso diverse strade del centro di Milano a velocità estremamente elevata, commettendo gravi infrazioni al Codice della Strada. Il relatorio, redatto dall’ingegnere Domenico Romaniello, sottolinea che il giovane ha rischiato più volte di collidere con altri veicoli e pedoni, soprattutto mentre affrontava curve in contromano e in condizioni di scarsa visibilità. La sua guida è stata caratterizzata da una spregiudicatezza notevole e un evidente disprezzo per la sicurezza, sia per sé stesso che per il passeggero e per gli altri utenti della strada. Queste manovre rischiose sono state compiute in vari punti durante il percorso di fuga. Di conseguenza, Fares Bouzidi è attualmente indagato per omicidio stradale, essendo la sua condotta non limitata a semplici violazioni del Codice della Strada, ma caratterizzata da un comportamento altamente imprudente e pericoloso.