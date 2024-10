Lesioni alla Schiena e alle Braccia

Un custode forestale è stato aggredito da un orso a Bleggio Superiore, in Trentino. L’uomo, dipendente pubblico della Provincia di Trento e responsabile della salvaguardia del territorio, ha riportato ferite alla schiena e alle braccia dopo essere stato colpito ripetutamente dall’animale. Dopo l’attacco, è riuscito a rifugiarsi in un’abitazione del comune e a chiedere aiuto. Le autorità locali hanno avviato le procedure per identificare l’orso, poiché non è chiaro quale esemplare sia stato coinvolto nell’aggressione. La Provincia sta analizzando i vestiti del custode forestale per cercare tracce genetiche dell’animale, al fine di confrontarle con il database di controllo della popolazione orsa. L’intento è quello di individuare e rimuovere l’animale, in linea con il Piano d’Azione interregionale per la conservazione dell’Orso bruno sulle Alpi centro-orientali, noto come Pacobace.

Le associazioni ambientaliste, come Enpa e Lav Italia, hanno immediatamente contestato la decisione della Provincia, esprimendo preoccupazione per la sicurezza e le competenze dei custodi forestali. Lav ha commentato che è inquietante che una persona specializzata nella gestione del territorio possa trovarsi in una situazione simile. Hanno sottolineato come questo incidente dimostri che anche i dipendenti pubblici, che dovrebbero avere esperienza nelle aree frequentate da animali selvatici, possono trovarsi in difficoltà. Massimo Vitturi, responsabile di Lav Animali Selvatici, ha richiamato alla memoria un episodio del 2020, quando forestali erano stati inseguiti da un orso dopo averlo disturbato involontariamente.

L’episodio mette in evidenza le problematiche legate alla coesistenza tra esseri umani e fauna selvatica nelle regioni alpine, sollevando interrogativi sulla gestione degli abitanti nel contesto della crescente presenza di orsi nel territorio trentino. Le associazioni chiedono un approccio più olistico e informato alla conservazione della fauna, sottolineando l’importanza della formazione e della competenza nelle pratiche di gestione del territorio. La situazione rimane in evoluzione mentre le autorità cercano di affrontare le preoccupazioni riguardo alla sicurezza e alla protezione degli animali selvatici.