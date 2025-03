L’esercizio aerobico migliora la cognizione nelle persone con ADHD

Trenta minuti di esercizio aerobico possono temporaneamente migliorare le funzioni cognitive negli adulti con Disturbo da Deficit di Attenzione e Iperattività (ADHD). L’ADHD è un disturbo neuropsichiatrico che provoca disattenzione, iperattività e impulsività, compromettendo le funzioni esecutive come memoria di lavoro e controllo inibitorio. L’attività aerobica, ad esempio camminare o correre, è nota per i suoi benefici sulla salute mentale e cognitiva, migliorando le funzioni esecutive attraverso l’aumento del flusso sanguigno cerebrale e l’attivazione di neurotrasmettitori come la dopamina e la norepinefrina.

Uno studio condotto da Hsiao-I Kuo dell’Università Nazionale di Taiwan ha analizzato gli effetti dell’esercizio aerobico su 26 giovani adulti con ADHD e 26 senza. Ogni partecipante ha svolto 30 minuti di esercizio su una cyclette, seguiti da valutazioni delle capacità cognitive tramite test specifici e Stimolazione Magnetica Transcranica (TMS) per misurare l’eccitabilità neuronale. I risultati hanno rivelato che i partecipanti con ADHD mostravano un aumento dell’inibizione corticale e un miglioramento del controllo inibitorio e dell’apprendimento motorio dopo l’esercizio aerobico.

L’esercizio aerobico influisce su diversi sistemi neurobiologici, aumentando i livelli di dopamina e norepinefrina e modulando il sistema GABAergico, il che può migliorare l’attenzione e la concentrazione. L’integrazione dell’esercizio aerobico nei trattamenti per l’ADHD può ridurre la necessità di farmaci e i loro effetti collaterali. Gli individui con ADHD sono incoraggiati a lavorare con professionisti della salute per sviluppare programmi di esercizio personalizzati, che considerino le loro esigenze e preferenze.