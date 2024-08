L’esercito britannico mostra una nuova arma laser formidabile

Il governo britannico ha recentemente testato quella che chiama bizzarramente un'”arma laser alla velocità della luce”, sparata dalla cima di un veicolo da combattimento dell’esercito britannico. Questo nuovo strumento è stato messo alla prova nel poligono di tiro di Porton Down, a Salisbury.

Sviluppato nell’ambito del programma Land Laser Directed Energy Weapon (LDEW) del Ministero della Difesa, il test è stato definito “rivoluzionario”, con il laser che è riuscito a neutralizzare bersagli a più di un chilometro di distanza. Il comunicato stampa ha creato qualche titolo confuso, visto che tutti i laser viaggiano naturalmente alla velocità della luce, la velocità a cui tutte le particelle prive di massa devono viaggiare.

È un po’ come pubblicizzare un nuovo prodotto d’acqua come “molto bagnato”. Nonostante ciò, il laser è comunque impressionante, soprattutto se consideriamo la sua capacità di abbattere droni nemici. I vantaggi chiave di questa arma risiedono nella sua leggerezza e portabilità, che consentono di montarla su veicoli terrestri per la prima volta.

“La riuscita del test di questa arma laser ad alta potenza rappresenta un momento cruciale nei nostri sforzi per migliorare le capacità operative future dell’esercito britannico” ha dichiarato Matt Cork, responsabile del programma Defence Science and Technology Laboratory, nel comunicato stampa. “Questa tecnologia offre un mezzo preciso, potente ed economico per sconfiggere minacce aeree, garantendo una maggiore protezione per le nostre forze.“

Le armi laser sono il futuro: mentre la Cina afferma di aver trovato un metodo rivoluzionario.