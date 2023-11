L’escamotage trovato da Amici per non mandare in onda il momento imbarazzante di Elena D’Amario

L’escamotage trovato dagli autori di Amici merita un applauso, ma andiamo con ordine.

Qualche giorno fa, quando negli Studi Elios è stata registrata la puntata di Amici che abbiamo visto ieri pomeriggio, ha fatto il giro del web la notizia di una sc4pezzolata di Elena D’Amario.

La ballerina – vittima di un wardrobe malfunction durante una coreografia con Umberto Gaudino – avrebbe continuato l’esibizione da vera professionista, ma ovviamente il problema col vestito non è stato mostrato ai telespettatori.

Come hanno censurato il tutto? In maniera molto semplice: in fase di montaggio hanno optato per tagliare via il cap3zzolo della ballerina facendo uno zoom in un angolo dell’inquadratura. Un escamotage per evitare quegli orrendi pixel che avrebbero svelato a tutti il wardrobe malfunction.

Non avessimo saputo del fatto tramite le anticipazioni, infatti, nessuno si sarebbe accorto di questo zoom strategico sulla faccia di Gaia De Martino. Il video completo della coreografia lo trovate su WittyTv premendo qua.

Nel dubbio, Elena D’Amario è davvero bravissima. Il prossimo anno meriterebbe un posto al banco dei professori.