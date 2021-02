Dal 31 marzo al 28 maggio aperte le iscrizioni. Tra i requisiti per lavorare nello spazio, sulla Luna o magari Marte, una laurea scientifica, esperienza di tre anni, e “sangue freddo”. Per la prima volta si parla di “parastronauti”, chi ha disabilità fisiche può aspirare a un posto tra le stelle. Tra le migliaia di candidature i vincitori saranno da quattro a sei

L’Agenzia spaziale europea sceglie una nuova classe di astronauti con un nuovo bando, a 12 anni dall’ultimo. Si tratta della generazione di pionieri che avrà davanti a sé sfide probabilmente sfide mai tentate. La Luna, con la prospettiva di abitare il primo insediamento umano in orbita e sulla superficie di un altro corpo celeste. E poi, chissà, forse anche Marte. L’Esa ha presentato la nuova selezione con una conferenza stampa online, in diverse lingue, visto che il bando è destinato ai cittadini di 25 Paesi. Alla fine saranno scelti dai quattro ai sei astronauti.

La campagna si aprirà ufficialmente il 31 marzo e fino al 28 maggio ci sarà la possibilità di presentare la candidatura sul sito dell’Esa. La fase di selezione durerà 18 mesi, quindi solo ottobre 2022 conosceremo i prossimi astronauti europei. Compresi i parastronauti, perché questa volta il concorso è aperto anche a diversamente abili.

Istruzione scientifica e sangue freddo

I requisiti, indicati nella sezione del sito, sono quelli di avere la cittadinanza di uno degli Stati membri dell’Esa (sono 22) o di un membro associato (Canada, Lettonia, Slovenia). Dal punto di vista dell’istruzione è necessaria una Laurea magistrale (o superiore) in Scienze naturali (Fisica, Chimica, Biologia, Scienze della Terra, dell’atmosfera o degli oceani), Medicina, Ingegneria, Matematica, Informatica. In alternativa, un attestato da pilota collaudatore sperimentale. E tre anni di lavoro dopo il master’s degree. Indispensabile parlare fluentemente l’inglese, conoscere un’altra lingua è un plus.

Dall’Esa, inoltre, si dà molto risalto alla motivazione. Bisogna essere disponibili a viaggiare per lunghi periodi, restare distanti da famiglia e amici per mesi (e non solo mentre si vola in orbita, anzi, “il lavoro di astronauta – come ha detto lo stesso Parmitano – solo dal 5 al 10 per cento si svolge nello spazio”). Essere capaci di mantenere la calma sotto pressione, come profilo psicologico. Tra le attività degli astronauti c’è il monitoraggio fisico per condurre studi, per esempio, sugli effetti della microgravità sulla salute, è richiesta quindi la disponibilità a partecipare a esperimenti in bioscienza. Infine, il certificato medico che attesta l’idoneità per conseguire il brevetto di pilota privato (ma il brevetto non è richiesto). Il desiderio, nell’Agenzia spaziale europea, è quello di coinvolgere molte più donne, rispetto all’ultima “covata”. Secondo Ersilia Vaudo-Scarpetta, Chief Diversity Officer dell’Esa, “nel 2008 le candidature femminili sono state appena il 16 per cento”, su 8413 domande.

I parastronauti

Per la prima volta, nella storia, un’agenzia spaziale apre alle selezioni anche aspiranti astronauti con disabilità fisiche. I requisiti psicologici e di istruzione sono i medesimi. Ma potrà accedere anche chi ha “deficienze” a uno o entrambi gli arti inferiori, una pronunciata differenza di lunghezza tra i due arti o una statura inferiore ai 130 centimetri. È in qualche modo una visione rivoluzionaria del ruolo dello spazio, visto come opportunità di inclusione: “È la volontà di fare un

primo passo – ha detto l’astronauta italiano dell’Esa, Luca Parmitano – l’Esa non ha l’expertise per fare tutto da sola, e non esiste una base da cui partire, ci siamo consultati con Comitato paralimpico internazionale per capire in che modo un astronauta con una preparazione di base adatta potesse contribuire all’esplorazione spaziale, nonostante le disabilità fisiche”. I parastronauti selezionati saranno inclusi nel bacino di “riserve” e lavoreranno insieme agli ingegneri dell’Esa per mettere a punto sistemi e protocolli che un giorno consentiranno anche ad astronauti con disabilità di vivere e lavorare nello spazio.