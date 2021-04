È morto Les McKeown, cantante dei Bay City Rollers: aveva 65 anni. Non sono state rese note le cause del decesso.

Lutto nel mondo della musica rock. È morto Les McKeown, frontman e cantante dei Bay City Rollers, storico gruppo scozzese capace di arrivare ai vertici delle classifiche internazionali negli anni Settanta grazie a brani come Bye, bye, baby, Give a Little Love, Saturday Night, Money Honey e I Only Want to Be with You. L’annuncio è stato dato su Twitter dai familiari, che non hanno però svelato le cause della morte.

“È con profonda tristezza che annunciamo la morte del nostro adorato marito e padre Leslie Richard McKeown“, hanno twittato i familiari per informare tutti i fan del noto cantante.

L’artista aveva solo 65 anni e aveva smesso di lavorare con il gruppo dalla fine degli anni Settanta, dedicandosi a una carriera solista arricchita da numerosissimi album fino al 2016, anno della sua ultima pubblicazione, The Lost Songs, arrivata a 23 anni di distanza dal suo penultimo disco.

Chi era Les McKeown

Nato da genitori irlandesi in Scozia, a Edimburgo, aveva lasciato la scuola a 15 anni per iniziare la sua carriera nel mondo della musica nei Threshold. Si era unito ai Bay City Rollers nel tardo 1973, proprio nel momento del massimo successo, per sostituire il cantante e fondatore Gordon ‘Nobby’ Clark. La band era nata verso la metà degli anni Sessanta, ma solo dopo l’arrivo tra le proprie fila dello stesso McKeown raggiunse il successo internazionale, diventando uno dei fenomeni di culto popolare più impressionanti della storia del rock, secondo forse solo a quello dei Beatles, scatenando la cosiddetta Rollermania (con oltre 120 milioni di copie vendute). Nel 1978 aveva lasciato il gruppo, per tornare saltuariamente in alcune reunion. Nella sua vita aveva ucciso un anziano vicino di casa nel 1975 in seguito a un incidente automibilistico, che gli era costato la sospensione della patente per un anno.

Di seguito il video di Bye, Bye, Baby: