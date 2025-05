L’errore nello scambio di cartelle

A Campobasso, una grave disavventura ha colpito una famiglia di Ripalimosani quando hanno ricevuto la notizia della morte del padre, un paziente ricoverato all’ospedale “Cardarelli”. Le figlie, sconvolte dalla notizia di un arresto cardiaco, si sono precipitate in ospedale, persino coinvolgendo un’agenzia funebre per organizzare il funerale. Tuttavia, mentre ricevevano spiegazioni dai medici, una chiamata inaspettata ha cambiato tutto: il padre, 67enne, era vivo e dimesso poche ore prima, lasciando la famiglia in stato di shock.

La confusione era dovuta a uno scambio di cartelle cliniche con un altro paziente deceduto. Nonostante l’incredibile errore, la famiglia ha deciso di non denunciare l’ospedale. Questo caso ricorda situazioni simili avvenute in altri paesi, come negli Stati Uniti, dove un uomo del Kentucky, Anthony Tomas Hoover II, fu dichiarato cerebralmente morto dopo un’overdose. Durante i preparativi per l’espianto degli organi, si risvegliò sorprendentemente in sala operatoria, impedendo l’intervento.

Questi eventi sollevano interrogativi sulla gestione delle informazioni sanitarie e sulla comunicazione tra le strutture ospedaliere e le famiglie dei pazienti. La vicenda a Campobasso evidenzia l’importanza di procedure adeguate per evitare malintesi che possono causare traumi infamiliari e confusioni potenzialmente devastanti. Nonostante il panico iniziale, la famiglia ha scelto di affrontare la situazione senza ricorrere a vie legali, mostrando una sorprendente comprensione in un momento così critico.