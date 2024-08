l’errore da non commettere mai

Quando fa molto caldo è possibile dare il ghiaccio agli animali; bisogna, però, fare attenzione a non commettere mai un determinato errore.

In Italia i mesi estivi sono accompagnati da un aumento considerevole delle temperature. Quando dalle giornate fresche di inizio estate le temperature si alzano raggiungendo i 40° celsius, come accade tra luglio e agosto, lo sbalzo termico può avere ripercussioni sulla salute degli animali. Per il benessere dei quattro zampe i veterinari consigliano frutti freschi di stagione, acqua in grande quantità e anche dei cubetti di ghiaccio. Riguardo questi ultimi, però, occorre prestare attenzione ad alcuni accorgimenti per evitare che il ghiaccio possa influire negativamente sulla salute dei quattro zampe. Ecco quale è l’errore da non commettere.

L’errore da non commettere quando si dà il ghiaccio agli animali

Ghiaccio, gelati e ghiaccioli, abbinati ad acqua fresca, sono tra gli alimenti preferiti dagli esseri umani quando è estate. Per i quattro zampe il discorso non è molto diverso. Anche gli animali domestici amano rinfrescarsi con ghiaccio e gelato. Prima di somministrare cubetti ghiacciati di acqua, i pet mate dovrebbero però prestare attenzione ad alcuni accorgimenti.

La frutta è molto amata da tutti gli animali, anche se non tutti gli alimenti consumati dagli umani sono indicati per i quattro zampe. Tra i frutti più consigliati vi sono i mirtilli e le more. I frutti rossi sono ricchi di antiossidanti e di vitamina C e possono essere somministrati, in piccole dosi, agli animali. Un altro frutto particolarmente gradito ai quattro zampe è l’anguria.

Un altro frutto estivo è la pesca. Fonte di vitamina A, la pesca è uno degli alimenti preferiti dagli animali ma deve essere data assolutamente senza nocciolo. Il nocciolo, se masticato, rilascia acido cianidrico, velenoso per i quattro zampe. L’acido cianidrico di trova anche nei noccioli, nei piccioli e nelle foglie delle ciliegie, altri alimenti che dovrebbero essere evitati.

Un altro modo per rinfrescare gli animali in estate è dare loro dei cubetti di ghiaccio. Se non si presta la dovuta attenzione si rischia di causare al quattro zampe una congestione. Seguendo alcuni consigli, però, non ci sarà alcun problema.

I consigli per dare i cubetti di ghiaccio ai quattro zampe

Per prima cosa è importante sciacquare il cubetto di ghiaccio sotto l’acqua prima di darlo al quattro zampe. Proprio come accade con gli esseri umani, il ghiaccio può attaccarsi alla pelle o alla lingua. Per evitare che l’animale possa riportare delle lesioni, si consigli di triturare il cubetto di ghiaccio. Spezzettare un cubetto sarà poi la scelta migliore soprattutto nel caso di animali di piccola taglia o nel caso di esemplari anziani, che potrebbero avere difficoltà nella masticazione.

Il modo più semplice per somministrare il ghiaccio è metterlo nella ciotola dell’acqua, così che anche l’acqua stessa rimanga fresca. Per evitare che il cane possa avere una congestione, il primo consiglio è naturalmente quello di non eccedere con la quantità. La velocità con cui il cane mangia o beve può provocare problemi all’apparato gastrointestinale, ma anche la quantità assunta può rappresentare un problema. Per questo motivo occorre sempre fare attenzione. Un ulteriore consiglio è quello di non dare mai al quattro zampe gelati o ghiaccioli confezionati, ma prepararli in casa. Congelare pezzetti di frutta come fragole, frutti di bosco, anguria, è un ottimo modo per rinfrescare l’animale domestico. (di Elisabetta Guglielmi)