“La mia passione è raccontare la cultura, con un linguaggio divulgativo e non accademico, e mi piacerebbe farlo anche in tv”. Così Massimo Cannoletta, il supercampione pugliese de ‘L’Eredità’, conversando con l’Adnkronos, racconta i suoi progetti per il dopo trasmissione. “Non so cosa verrà – dice – se arriveranno proposte da qualche direzione televisiva, mi piacerebbe molto e ne sarei onorato”. Cannoletta stasera parteciperà ancora al programma, nonostante l’eliminazione di ieri sera quando è stato battuto dalla concorrente Karen, per una regola del game show di Rai1 condotto da Flavio Insinna e prodotto in collaborazione con Banijay Italia, che prevede una nuova ‘vita’ per chi, come lui, è arrivato per sette volte consecutive al gioco finale della trasmissione, la ‘ghigliottina’. “Non vorrei apparire immodesto – dice Cannoletta – ma quelle sette ghigliottine consecutive penso di averle meritate”.

