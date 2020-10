Carlo de L’Eredità si fa notare per la sua bellezza.

L’Eredità di Flavio Insinna continua a regalare grandi gioie, se due settimane fa abbiamo visto Alex che con estrema naturalezza ha salutato il fidanzato a casa, in questi giorni nel quiz di Rai Uno è arrivato un vero manzo toscano, Carlo Lascialfari.

Dopo aver provato più volte, ieri il concorrente dagli occhi di ghiaccio è riuscito ad arrivare al gioco finale (La Ghigliottina) e vincere il montepremi di 26.000€.

Carlo però non si è fatto notare solo per la sua bravura nel quiz, sui social infatti sono tutti impazziti per la sua indiscussa bellezza (a mio avviso è anche più bello di Federico di Chi Vuol Essere Milionario).

“Sono di Firenze, laureato in economia, sono responsabile di sala per eventi e spettacoli. Mio nonno Otello mi ha consigliato di iscrivermi e quindi lo saluto”.

Grazie nonno Otello per aver fatto iscrivere Carlo a L’Eredità.

Carlo quando vuoi passare da papà per ripassare #leredità pic.twitter.com/suLT5snuV6 — 👬FabioDaddy®️🧸 (@carrarofabio69) October 11, 2020

Oggi vi giuro mi son fatta bella per guardare Carlo de #leredità in televisione. pic.twitter.com/ZwO4SuOEzm — officially guì (@WiGiCoCi) October 10, 2020

Carlo oltre ad essere bravo è molto bello 😍 #leredità — Turidda (@GiuseppinaInfra) October 5, 2020

Carlo è il mio Bradley Cooper! Ha pure le fossette. #leredita pic.twitter.com/yPHmq8MEFs — CinziaLaTuttologa (@bio_72) October 11, 2020

Il profilo Instagram di Carlo, il campione de L’Eredità.