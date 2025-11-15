L’eredità economica di Margaret Thatcher in Gran Bretagna

La casa editrice Liberilibri ha pubblicato una raccolta di sei saggi, curata da Luca Bellardini, dedicata a Margaret Thatcher. A cent’anni dalla sua nascita e dodici dalla sua morte, questo volume esplora la figura di Thatcher sia come donna che come statista. Si analizzano le sue caratteristiche personali e la sua visione integrata che unisce politica, economia, etica e welfare, ridefinendo i concetti di conservatorismo e liberismo, ancora rilevanti oggi.

I saggi offrono una riflessione approfondita sull’eredità di Thatcher, evidenziando come il conservatorismo tradizionale possa controbilanciare le sfide della globalizzazione e dell’omologazione culturale. L’opera presenta contributi di esperti che analizzano il suo stile di governo, sottolineando la necessità di distinguere tra istanze politiche diverse, come popolarismi emergenti e la difesa dell’identità culturale.

Durante il suo governo nel Regno Unito, Thatcher ha mantenuto ferma la vocazione occidentale del paese, senza mai suggerire un’uscita dall’Unione Europea, nonostante un certo euroscetticismo. Il thatcherismo è stato definito come una piattaforma che sostiene i mercati liberi e il nazionalismo, distinguendosi da correnti emergenti come quelle rappresentate da Farage. Recentemente, John O’Sullivan ha rivisitato la sua figura, mettendo in risalto le sue capacità decisionali.

Thatcher ha promosso un welfare sostenibile e il rispetto delle libertà individuali, facendo emergere una visione del mondo che va oltre le frontiere britanniche. Anche Tony Blair, sebbene di un’altra fazione, ha attinto a ispirazioni thatcheriane nel voler rendere lo Stato più efficiente. Aneddoti personali di Rudi Bogni e osservazioni di figure come Giulio Andreotti confermano l’immagine di una donna forte e determinata, lontana dagli stereotipi di genere.