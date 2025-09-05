L’eredità animalista di Giorgio Armani in Italia

Giorgio Armani aveva una profonda passione per gli animali, in particolare per cani e gatti, ma amava anche diverse specie esotiche. La sua dichiarazione come amante degli animali ha avuto un impatto significativo, contribuendo a sensibilizzare l’opinione pubblica sul trattamento etico degli animali.

Durante la sua vita, Armani ha dimostrato un forte impegno verso gli animali da compagnia, evidenziato dalla sua scelta di rinunciare alle pellicce e alla lana d’angora nelle sue collezioni. Questa decisione ha suscitato dibattito riguardo alla coerenza delle sue scelte, specialmente considerando che aveva animali esotici nella sua proprietà.

Armani aveva diversi cani e gatti, ai quali dedicava grande affetto. Espressioni come “Lavorate, tenete duro, ma non dimenticate i vostri animali” riflettono il profondo legame che nutriva verso di loro. Possedeva cani di razza, tra cui un meticcio di nome Pepe, e una Scottish Fold nera chiamata Angel, simboli della sua affettuosa atmosfera domestica.

Inoltre, la sua amata gatta ha contribuito a diffondere un messaggio contro l’abbandono degli animali, partecipando a campagne di sensibilizzazione con diverse celebrità. Il motto “Abbandonare gli animali non è di moda” sottolinea il suo impegno in questo ambito.

Riguardo alle sue scelte relative alle pellicce, Armani ha annunciato l’abbandono totale dell’uso di queste nelle sue collezioni, abbracciando alternative ecologiche. Ha seguito le linee guida della Fur Free Alliance, rispondendo anche a una crescente consapevolezza pubblica contro la produzione di pellicce.

Infine, nel suo zoo privato a Villa Rosa, Armani ospitava una varietà di animali esotici. Sebbene gli spazi fossero ampi, la lontananza dal loro habitat naturale ha sollevato preoccupazioni circa il benessere degli animali.