Leotta: Sospeso Spot Pubblicitario, Lucarelli Reacts

Il Giurì dell’Istituto di Autodisciplina Pubblicitaria ha sospeso un annuncio pubblicitario che vedeva Diletta Leotta come testimonial per un noto brand di scarpe antinfortunistiche. La decisione è stata presa in seguito a critiche, tra cui quelle della giornalista Selvaggia Lucarelli, che in precedenza aveva evidenziato contenuti inadeguati nel video.

Lo spot, lanciato a marzo, mostrava un bambino di 7-8 anni assistendo a una performance di una cantante in minigonna, con la voce della Leotta che diceva: “La prima volta che sei rimasto senza parole”. Questo accostamento ha sollevato dubbi sulla sessualizzazione dei bambini, in conflitto con l’Articolo 11 del Codice pubblicitario, che vieta comportamenti o atteggiamenti simili.

La Lucarelli aveva già criticato il video, descrivendolo come un ulteriore passo nella svalutazione della rappresentazione femminile, e a distanza di tempo la sua analisi è stata avallata dalla decisione del Giurì. Attualmente, lo spot è stato ritirato dalle reti televisive, ma rimane accessibile online.

Fonte: www.libero.it