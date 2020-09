“Stare con un uomo impegnato è una cosa inaccettabile per i miei principi, con tutta la scelta che c’è nel mondo devi avere la lucidità di non metterti in situazioni sbagliate”. Così Diletta Leotta risponde sulle voci di una sua liaison con Zlatan Ibrahimovic, in un’intervista al settimanale ‘Chi’, dove è in copertina del numero in edicola domani. E dove parla per la prima volta della fine del suo legame con Daniele Scardina: “Non rinnego niente, fra noi c’è stato un amore profondo. Perché ho descritto nel mio libro (‘Scegli di sorridere’) Toretto come ‘il mio amore’ nonostante fra noi sia finita? In fondo, quando ho iniziato a scrivere il libro stavamo ancora insieme e in quel momento erano i miei sentimenti, quindi non sarebbe stato giusto toglierlo”.

