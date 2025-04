Leopoldo Mastelloni: “Sono pieno di debiti, ho pensato di farla finita”

Leopoldo Mastelloni, in un’intervista a Il Giornale, ha rivelato di aver avuto pensieri suicidi a causa della sua solitudine e dei debiti accumulati. Nonostante abbia guadagnato molto nella sua carriera, ha reinvestito tutto nel teatro, trovandosi ora in una situazione difficile, con una pensione minima e senza un sostegno reale. Si sente abbandonato e non più preso sul serio dalla società attuale, che ignorerebbe le voci degli anziani e degli artisti. Ha espresso rassegnazione, affermando che spesso viene invitato in televisione solo per conferire un aspetto folkloristico alla programmazione, lasciandolo con una forte sensazione di vuoto.

Mastelloni ha anche citato la sua partecipazione, solo per motivi economici, al reality show La Fattoria. La sua pensione ammonta a poco più di mille euro al mese, ma dopo aver pagato i debiti e le spese quotidiane, rimane con pochissimo. Ha richiesto il sostegno della legge Bacchelli, ma la domanda gli è stata negata poiché non è riconosciuto come attore di chiara fama. Nonostante le sue collaborazioni con nomi illustri e il suo lavoro come giornalista, il denaro è sempre stato scarso. Rimpiange gli amici scomparsi, tra cui Fellini e Mastroianni, evidenziando un forte senso di perdita e isolamento.

In un commento di Francesca Filippi, l’intervista è stata citata per rilevare la contraddizione tra le sue lamentele e le critiche avanzate in passato verso il reddito di cittadinanza, suggerendo una certa ipocrisia nella sua posizione attuale.