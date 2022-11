Leopoldo Mastelloni contro i baci gay in pubblico: “Ci sono i bambini, non dobbiamo farlo”

Leopoldo Mastelloni ieri sera è stato ospite da Massimo Giletti a Non è l’Arena che è tornata a dar voce alla comunità LGBT+ aprendo un dibattito anacronistico sui “baci gay in metropolitana” fra favorevoli e contrari.

A scontrarsi sono stati due volti della nostra comunità, il già citato Leopoldo Mastelloni e Imma Battaglia. Se quest’ultima ha detto che in una società civile chiunque può baciare chiunque in metropolitana senza rischiare le botte, l’attore – che a quanto pare non bacia nessuno da molto – ha dichiarato che due gay non possono baciarsi in pubblico perché ci sono i bambini.

“Una ragazza che sente di voler baciare un’altra ragazza lo fa a casa. Non è ipocrisia. Se a me viene voglia di fare pipì che faccio pipì in un angolo? Ci sono delle cose private che dobbiamo rispettare. Se tu baci Eva per strada? Non è civile secondo me, civile significa rispettare gli altri. Civile vuol dire rispettare gli altri. Vivi in Italia che è una città (?).. […] Due fidanzati che si sbaciucchiano in un luogo pubblico danno fastidio perché ci sono i bambini a cui non bisogna dare delle indicazioni sbagliate. I sentimenti devono essere privati”.

Dire che due ragazzi gay che si baciano danno “indicazioni sbagliate” ai bambini puzza di omofobia interiorizzata, dato che passa il concetto che la normalità sia solo quella etero.

Dichiarazioni anacronistiche che – dette da uno che negli anni ’70 si vestiva da donna per cantare – fanno ridere e non poco.

Che brutta fine, Mastelloni.