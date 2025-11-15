Leopardi Gourmet: Sapori e Cultura a Recanati

Recanati ha da poco dato il via a “Leopardi Gourmet”, un evento dedicato alla gastronomia e alla cultura che celebra il legame tra il poeta Giacomo Leopardi e le tradizioni culinarie locali. Questa iniziativa ha come obiettivo quello di creare un’esperienza multisensoriale per tutti, includendo anche attività per i più piccoli.

L’evento, che ha avuto un’ottima affluenza, ha offerto una serie di showcooking con chef stellati e momenti di riflessione sul valore delle eccellenze enogastronomiche marchigiane. Tra le ricette proposte, quarantaquattro sono state estrapolate da un’antica raccolta di Leopardi, evidenziando un aspetto meno conosciuto del poeta. Il sindaco Emanuele Pepa ha espresso l’intenzione di rendere “Leopardi Gourmet” un appuntamento fisso, sottolineando il valore dell’unione tra cultura e gastronomia.

Il programma è stato inaugurato con un talk che ha visto la partecipazione di figure di rilievo, come il presidente della Regione Marche e il ministro dell’agricoltura, il quale ha apprezzato la capacità dell’evento di mescolare cultura e cibo. Uno dei momenti clou è stato lo showcooking dello chef stellato Errico Recanati, che ha presentato un piatto innovativo ispirato alla tradizione.

Parallelamente, si sono svolti tour degustazione delle ricette leopardiane, offerte dai ristoratori locali. Gli ospiti hanno potuto acquistare carnet di assaggi, permettendo loro di scoprire i sapori del territorio. Un laboratorio per bambini, “La poesia dei cinque sensi”, ha unito poesia e sensazioni, offrendo ai più piccoli un modo creativo di avvicinarsi alla letteratura.

L’evento continuerà anche nella giornata successiva con nuove attività, mirate a rafforzare il legame tra gastronomie locali e cultura leopardiana.