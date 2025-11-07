Leopardi Gourmet: Sapori di Recanati tra Poesia e Cucina

Recanati riscopre Giacomo Leopardi come raffinato intenditore di cucina con l’evento “Leopardi Gourmet”, in programma il 15 e 16 novembre. Questo nuovo format, ideato dal Comune, unisce poesia, cultura ed enogastronomia, trasformando la città in un palcoscenico del gusto.

L’iniziativa è stata presentata dal sindaco Emanuele Pepa, insieme a Silvia Luconi, sottosegretario alla presidenza regionale, Angelo Serri, direttore di Tipicità, e Giorgio Menichelli, segretario di Confartigianato Macerata-Fermo-Ascoli. Durante il suo soggiorno a Napoli, il poeta aveva redatto una lista di 49 vivande preferite, una sorta di ricettario personale che rivela i suoi gusti alimentari. Il sindaco ha sottolineato l’importanza del progetto, auspicando che diventi un appuntamento annuale che possa legare l’identità leopardiana alle eccellenze gastronomiche locali.

Con un biglietto di 12 euro, i visitatori potranno assaporare un carnet di piatti ispirati alle ricette del poeta, reinterpretati dagli chef locali. Le degustazioni e gli show cooking si svolgeranno sotto il loggiato del palazzo comunale, mentre in piazza sarà presente una tensostruttura per incontri e presentazioni. Un momento clou sarà il talk show inaugurale del sabato, condotto dal giornalista Mediaset Gioacchino Bonsignore, al quale parteciperà anche il ministro dell’agricoltura Francesco Lollobrigida.

L’evento coinvolgerà i principali centri culturali di Recanati, con laboratori e attività per tutti, e i ristoratori, pasticceri, bar e negozi specializzati proporranno piatti basati sulle 49 ricette leopardiane conservate nella Biblioteca nazionale di Napoli. Questo progetto punta a valorizzare la cultura gastronomica del territorio, arricchendo l’esperienza turistica.