Leone1947 Logo XS

Descrizione Prodotto

Tuta Leone

Tuta Italia

Questa tuta completa sportiva è realizzata in poliestere ed è facile da indossare grazie alla cerniera integrale. Possiede bordi in costina e loghi ricamati.

Judogi

Una novità nel panorama Leone è il Judogi per adulti e bambini. L’uniforme è realizzata interamente in cotone, il che la rende molto leggera e morbida. Aumenta la resistenza della giacca il tessuto tramato, utile per prese e proiezioni.

Ottimo per bambini e principianti, in definitiva a chiunque si avvicini alle arti marziali. Design semplice e comodo, con loghi ricamati e etichetta cucita. L’uniforme comprende la cintura bianca.

Tuta da allenamento

Questa tuta è comoda, pratica e di impatto. Il grande logo sul petto e le rifiniture dorate la impreziosiscono e la rendono una tuta adatta per coloro che vogliono distinguersi indossando un capo mai banale.

Arricchisce il pantalone la scritta laterale “We are combat sports”, mentre i polsini alla caviglia e i lacci in vita la rendono comoda.

La storia della determinazione di Orlando Leone e della azienda che ha fondato

Carattere, passione e determinazione sono alla base di ogni grande risultato sportivo. Così è iniziata questa storia, con coraggio ed entusiasmo quando nel 1947, dopo anni di esperienza nel settore della pelletteria, il Cavaliere Orlando Leone ha fondato Leone 1947. L’amore per la boxe ha portato il fondatore a produrre articoli specifici per questo sport.

Tutti i pugili italiani dell’epoca indossavano guanti Leone. Da allora, il marchio è stato sempre presente sul ring, sia in Italia che in tutto il globo, offrendo allo stesso tempo la sua esperienza nella produzione di protezioni tecniche per le discipline emergenti dall’estero: la kickboxing, la muay thai, il savate e le MMA.

La famiglia Leone intende continuare l’affascinante viaggio intrapreso, sforzandosi di migliorare la sua produzione in linea con la sua storia e tradizione, cercando costantemente un futuro ricco d’innovazione e sviluppo continuo.

89,90 €