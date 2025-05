Leone XIV nel primo Regina Coeli: il manifesto del suo pontificato

Il primo Regina Coeli di Papa Leone XIV, proclamato dalla Loggia delle Benedizioni nella Basilica di San Pietro, segna un momento ricco di significati liturgici, ecclesiali e geopolitici. Questa allocuzione mariana si presenta come un discorso inaugurale, in cui il Papa esprime la sua visione di Chiesa e la lettura del mondo contemporaneo. La prima domenica da Vescovo di Roma coincide con la Domenica del Buon Pastore, e Leone XIV la interpreta teologicamente, considerandola un dono divino. Si presenta come un pastore chiamato a custodire e ascoltare, con il Vangelo che diventa il fondamento del suo ministero.

Un tema centrale del discorso è quello delle vocazioni, enfatizzato dalla Giornata Mondiale di Preghiera per le Vocazioni. Il Papa sottolinea la necessità di una Chiesa accogliente, capace di accompagnare i giovani nel discernimento. Riportando il messaggio di Papa Francesco, ribadisce l’urgenza di comunità che siano “pastori secondo il cuore di Dio”, dove i giovani possano trovare veri riferimenti. Con un tono diretto, esorta i giovani a non avere paura, richiamandosi a Giovanni Paolo II.

Rivolgendo lo sguardo al mondo, Leone XIV commemora l’80° anniversario della fine della Seconda Guerra Mondiale, esprimendo preoccupazione per le nuove escalation globali. Parla esplicitamente dell’Ucraina e della Striscia di Gaza, invocando la pace. La sua chiusura si fa personale: saluta i presenti e rivolge un pensiero affettuoso alle mamme, affermando che il distacco non governa la Chiesa, ma la prossimità.

Elaborazione AI: StraNotizie.it

Fonte: www.adnkronos.com