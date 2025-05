Leone XIV, il Papa Missionario: Scopri il Nostro Podcast – Adnkronos

Dalle strade di Chicago alle missioni in Perù, Robert Francis Prevost, oggi Papa Leone XIV, è il primo pontefice statunitense. In questo episodio speciale di “Aggiungi Contatto”, esploriamo la sua biografia: l’infanzia in una famiglia cattolica, la vocazione scoperta in parrocchia, la vita agostiniana e l’esperienza missionaria. Prevost propone una Chiesa meno istituzionale e più orientata alla comunità. Segui “Aggiungi Contatto” su YouTube, Apple Podcasts, Spotify, Amazon Music e Audible. Estratti audio dall’archivio audiovisivi Adnkronos. Musiche su licenza Machiavelli Music. AdKey:zP-94qNWQqj3XM.