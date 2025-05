Leone XIV, Gauff festeggia per il Papa americano: “Ho urlato”

Coco Gauff, la tennista americana, ha parlato del nuovo Papa Leone XIV, Robert Francis Prevost, dopo aver vinto contro la canadese Victoria Mboko agli Internazionali d’Italia 2025. Gauff ha raccontato di quando ha chiesto alla sua fisioterapista cattolica se ci fosse mai stato un Papa americano, ricevendo una risposta negativa. Ma, sorpresa e gioia, ha esclamato quando è stato annunciato che il nuovo Papa era di origine americana, sentendosi come se avesse vinto un’Olimpiade.

Nei giorni precedenti, Gauff aveva espresso il desiderio di andare in piazza San Pietro per assistere all’elezione storica del Papa. Ha dichiarato di essere stata colpita dalla personalità di Prevost, descrivendolo come un “brav’uomo”. Pur non essendo cattolica, si è sentita orgogliosa di trovarsi a Roma durante questo evento importante e spera che il Papa faccia un buon lavoro.

Gauff ha anche accennato al fatto che il Papa ha giocato a tennis e ha scherzato dicendo che potrebbe conoscerla. Ha affermato che sarebbe bello se il Papa seguisse le partite di tennis, incluso qualche match suo. Infine, ha notato che il Papa è un tifoso dei White Sox, augurandosi che possa venire a vedere una delle sue partite. Gauff ha mostrato entusiasmo e rispetto per l’evento storico, rendendo chiaro quanto sia significativa per lei questa connessione con il nuovo Pontefice.

Sintesi AI da StraNotizie.it

Fonte: www.adnkronos.com