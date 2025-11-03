Leone Pini: il talento del violino a Matera emoziona il pubblico

Questa sera, il Palazzo Viceconte di Matera ha ospitato il concerto “Il Violino dei Sedici Anni-un giovanissimo virtuoso”, con il sedicenne Leone Pini e l’Orchestra di Matera e della Basilicata, diretta da Alfredo Sorichetti, nell’ambito del Prospettive Music Festival, organizzato dal Lams Matera e dall’Associazione Culturale R. D’Ambrosio.

Leone Pini, talento emergente nel mondo del violino, ha conquistato il pubblico con una performance coinvolgente. La scaletta del concerto ha offerto un omaggio alla grande musica, presentando opere di Wolfgang Amadeus Mozart, Benjamin Britten ed Edvard Grieg. Tra i brani interpretati, la Prima Sinfonia di Mozart, composta a soli otto anni, la Sarabanda dalla celebre Simple Symphony di Britten e la suite “Dai tempi di Holberg” di Grieg.

Il giovane violinista ha iniziato a suonare all’età di sei anni, supportato dalla professoressa Vittoria Ottaviani e, successivamente, dal concertista Marco Fornaciari, con l’assistenza di Massimo Nesi. Ha proseguito gli studi presso l’Accademia Santa Cecilia di Portogruaro, sotto la guida di Ilya Grubert.

A nove anni, ha già debuttato in importanti teatri, tra cui il Teatro Verdi della sua città e la Salle Bozar di Bruxelles. Ha ottenuto riconoscimenti nei concorsi nazionali e internazionali, inclusi la XXXIII edizione del Concorso Europeo Città di Moncalieri e il Premio Speciale Franco Gulli, diventando l’unico minorenne premiato.

Nel settembre 2024, Leone Pini è stato nominato solista dell’Orchestra da Camera Fiorentina e dell’Umbria dal Maestro Giuseppe Lanzetta. Attualmente suona un violino di scuola italiana del XVIII secolo e un arco di Eugéne Sartory, gentilmente offerti da Christine Geissmann Michelucci e Anja Palm Michelucci.

✨ I prodotti più amati e venduti su TikTok Shop! Scopri la selezione dei gadget e delle tecnologie più richieste e apprezzate. Visita il profilo per trovare le novità e i prodotti più popolari. ➜ Visita il profilo