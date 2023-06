Leone Lucia Ferragni conosce per la prima volta una famiglia omogenitoriale: la reazione

Leone Lucia Ferragni nel corso della seconda stagione di The Ferragnez ha avuto il piacere di conoscere per la prima volta due bambini che vivono in una famiglia omogenitoriale. Loro sono Libero e Blu e sono i figli di Nick Cerioni e Leandro Manuel Emede.

“Stiamo andando a trovare una famiglia di amici, Nick e Leandro, sono una coppia bellissima con due bambini splendidi” – le parole di Chiara Ferragni durante la puntata – “Per me è importante far vedere anche questa realtà a Leone perché è uno di quei messaggi che prima lo fai tuo, meglio è”.

Chiara ha poi continuato:

“Io sono cresciuta in una famiglia super aperta e mi hanno sempre parlato di queste cose, per me è sempre stato normale. Questa è stata una cosa bellissima soprattutto per una città di provincia negli anni Novanta. Il mio augurio a Leone e Vittoria è che loro possano sentirsi liberi di essere chi vogliono essere. E che possano capire che tutto va bene l’importante che loro siano felici”.

Leone Lucia Ferragni conosce per la prima volta una famiglia omogenitoriale: la sua reazione

Durante la puntata abbiamo poi assistito all’incontro fra i tre bambini e Chiara, parlando con Nick e Leanrdo, ha svelato un aneddoto:

“Prima [a Leone, ndr] gli stavo parlando in macchina gli ho detto ‘andiamo a conoscere questi bimbi che hanno due papà’ e lui mi ha risposto ‘ah due papà? Non cinque?’”.

Dopo aver appurato che i papà di Blu e Libero sono due e non cinque, Leone Lucia Ferragni si è rivolto a Leandro raccontandogli di sua sorella vittoria: “Lo sai che la mia sorellina ha un anno? Cammina tutto il tempo da sola ma poi cade!“.

Dimostrazione del fatto che i bambini sono puri e non hanno né la malizia né la cattiveria degli adulti. Un bellissimo messaggio quello che Chiara ha voluto mandare.

