Chiara Ferragni ha pubblicato il video di un tenero bacetto tra Leone e una bambina. Tra i tanti commenti un ragazzo ha scritto: “Se fosse stato con un suo amichetto? Sarebbe scappato il bacino oppure è too much?”. La regina delle influencer pochi minuti dopo ha risposto con estrema tranquillità: “Se anche scappasse non sarebbe assolutamente un problema. Leo è nato in una famiglia che pensa che l’amore non abbia limiti”.

Qualcuno ha accusato la moglie di Fedez di ipocrisia, ma non penso sia questo il caso, ricordiamoci che Chiara Ferragni è la stessa che qualche settimana fa ha asfaltato un omofobo che le chiedeva cosa avrebbe fatto se Leone avesse visto un cartone o una serie con due gay: “Direi semplicemente che sono due persone che si amano, è tanto difficile?“.

Abbiamo già tanti VERI omofobi e ipocriti illustri, non cerchiamo altri nemici della comunità LGBT, soprattutto accusando di ipocrisia chi è un alleato della nostra comunità.

Chiara Ferragni, il discorso contro l’omofobia.

“Se un bambino vede due uomini baciarsi non diventa gay. Forse pero’ cresce pensando che due uomini si possono amare come siamo abituati a vedere un uomo che ama una donna, ed allo stesso modo come una donna può amare una donna. Se crescendo capisce di essere gay si sentirà più accolto da una società in cui l’amore e’amore, senza bisogno di etichette. Avrà meno paura ad essere se stesso, ad esprimere i suoi sentimenti e capirà che non deve sentirsi sbagliato, e che l’amore e’sempre giusto. Che problema c’è se viene insegnato un amore senza confini?”