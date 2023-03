Leonardo – Trapunta Piazza e Mezza 250 gr/mq double face, Trapunta invernale imbottitura 100% fibra di poliestere, traspirante, anallergico, soffice, caldo 100% prodotto Made in Italy

Leonardo Trapunta : Leonardo offre una vasta gamma di trapunte invernali in 9 colorazione DOUBLE FACE nelle 3 misure piu’ utilizzate nelle case italiane ( singolo – piazza e mezza – matrimoniale ) per soddisfare ogni tipo di gusto. * Manifattura : Le trapunte Leonardo sono prodotti 100% Made in Italy , con la massima cura nella scelta dei materiali , cosi’ da garantire un prodotto valido e longevo anche dopo diversi lavaggi. * Materiali : 100 % poliestere esterno e 100% fibra di poliestere.

