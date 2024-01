Leonardo Tano: “Da piccolo mettevo i tacchi di mamma”, poi svela se parteciperebbe a Ballando

“Abbiamo un rapporto bello ma non stiamo molto insieme, questo perché ora Leonardo abita a Milano e io a Budapest“, con queste parole Lorenzo Tano durante una diretta su YouTube ha presentato suo fratello minore, Leonardo Tano.

“Mi sono trasferito a Milano per l’università e faccio atletica lì“, ha continuato Leonardo che non si è tirato indietro neanche quando gli hanno chiesto di sua cognata, Lucrezia Lando. “Lucrezia è una persona molto solare, sta bene con Lorenzo“. In merito a Ballando con le Stelle ha aggiunto: “L’idea di fare Ballando con le Stelle mi piace, ma non il prossimo anno. Ora voglio concentrarmi sullo sport, magari fra un paio d’anni. Magari quando Lucrezia non ci sarà più almeno sono sicuro che non mi accoppiano con lei!“.

Leonardo Tano: “Sono single, mi piacciono bionde e selvagge”

Al momento il figlio minore di Rocco Siffredi è single. “Non mi piacciono le ragazze troppo alte, massimo 178. Mi piacciono bionde, anche se le ultime ragazze con cui mi sono frequentato erano tutte more. Caratterialmente? Avventurosa, sportiva e selvaggia. Ovvero che non dia importanza a cose di estetica, tipo ristorante bello eccetera“. A domanda diretta: “Chi è più mammone fra i due?”, Leonardo Tano ha alzato la mano. “Chi è il più mammone fra i due? Io. Da piccolo mi mettevo i vestiti di mamma, il suo pigiama, anche i tacchi. Mi accollavo molto a mia mamma, mi portava anche a fare shopping“.

Leonardo Tano, le parole di suo padre Rocco Siffredi