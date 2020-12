Leonardo Tano ha scoperto il lavoro del padre (e della madre) in un modo un po’ bizzarro, come ha raccontato tempo fa ad Alfonso Signorini (che gli ha poi chiesto, invano, di partecipare al Grande Fratello Vip).

Prima di dedicarsi al mondo della moda, infatti, anche la moglie di Rocco (e madre di Leonardo) Rosza Tassi, ha fatto l’attrice per adulti.

E ancora:

“A scuola tutti sapevano chi fosse mio padre, se qualcuno faceva battute ridevo, anche perché se avessi fatto credere che per me era un problema mi avrebbero preso in giro ancora di più. Fino a qualche anno fa lui [Rocco, ndr] era quello che ci faceva giocare, oggi è più ‘mentore’, abbiamo un rapporto adulto. Quando papà deve parlare di sess0 con me e mio fratello è molto timido, quasi in imbarazzo. Ma, se ci sono amici a cena, comincia a raccontare di tutto, come se non ci fossimo. Ad oggi sia io che mio fratello Lorenzo siamo fidanzati”.