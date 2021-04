Leonardo Maini Barbieri è ormai diventato un volto televisivo e dopo essere stato a Pomeriggio Cinque ed a RaiNews24 in qualità di esperto di moda, è tornato da Barbara d’Urso a Domenica Live nel talk dedicato alle diete.

Il tiktoker, infatti, nel corso dell’ultimo anno ha perso 20 kg ed ha così deciso di raccontare la sua storia.

“Come ho perso 20 kg? La mia esperienza parte da un dolore, risale alle scuole medie. Sono stato vittima di bullismo molto molto grave, sia psicologico che fisico al quale io reagito creando questa dipendenza dal cibo sbagliata che è durata e perdurata. I miei genitori si sono impegnati e mi hanno sostenuto facendomi provare moltissime diete alle quali però io non ho mai aderito”.

Leonardo Maini Barbieri ha poi aggiunto:

“…Fino alla prima quarantena, marzo 2020, quando mi sono detto ‘basta, non riesco più a vedermi così‘. Non ho seguito diete perché non riesco a seguire diete, ho semplicemente cambiato il rapporto che avevo con il cibo, avevo un rapporto tossico col cibo. Ho semplicemente trovato un equilibrio che poteva essere delle porzioni, l’inserimento di frutta e verdura, con abbinamento di palestra”.