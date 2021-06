Leonardo Maini Barbieri ieri ha rilasciato per Biccy.it un’intervista di fiducia in cui ha risposto a varie domande, alcune anche pungenti, in merito al suo lavoro, alle sue esperienze televisive ed alle critiche, molte mosse da Giacomo Attanà, suo acerrimo nemico su TikTok.

Appena ho citato Giacomo Attanà a Maini Barbieri (“Giacomo Attanà su TikTok ti ha accusato di aver usato in passato dei prodotti contraffatti, è stato un tuo errore di cui ti sei pentito o neghi categoricamente?“) quest’ultimo ha preferito non rispondere e con molta gentilezza e tranquillità ha detto: “Di questa persona non voglio parlare, assolutamente”.

Leonardo Maini Barbieri: “Quella su TikTok è la mia vita, ma…” – l’intervista esclusiva https://t.co/raTYrUtd1F #LeonardoMainiBarbieri — BICCY.IT (@BITCHYFit) June 16, 2021

A domanda invece: “Un’altra accusa che ti è stata mossa è che non tutto ciò che hai dichiarato di comprare lo hai effettivamente comprato: nei tuoi TikTok c’è il 100% di verità o in minima parte, almeno in passato, hai giocato un po’ a fare il rich kid?“, Leonardo Maini Barbieri ha ‘svuotato il sacco’ ed ha ammesso di romanzare (l’1%, non di più) le sue storie: “Rispondo citando Pirandello: nella vita tutti noi indossiamo delle maschere a seconda con chi ci rapportiamo. Nel mio TikTok sono io anche se alcuni dettagli sono romanzati, naturalmente, ma la base è vera: quella vita è la mia. C’è il 99% di verità e l’1% di romanzo”.

Leonardo Maini Barbieri per Biccy.it, la replica di Giacomo Attanà

Giacomo Attanà, vipera di fiducia nonché lettore di Biccy, ha così replicato su Instagram: “Ma la domanda non è su di me ma sulle tue cose FAKE che sfoggiavi fino a che non sono arrivato io e spacciavi per vere! Falso bugiardo e malvestito!“.

Insomma, i due non riescono proprio a trovare un punto di incontro.