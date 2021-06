Se hai TikTok ti sei sicuramente imbattuto in uno dei suoi video dato che Leonardo Maini Barbieri fra la profumeria di fiducia, i balletti russi ed il tè bevuto col latte rigorosamente come gli inglesi ha dato vita ad un trend copiatissimo da chiunque.

Parodiato, imitato, invitato in tv ed attaccato: su TikTok sono stati in molti ad accusarlo di romanzare un po’ troppo la vita raccontata sui social ed anche Aurora Ramazzotti ha voluto dire la sua; Leonardo Maini Barbieri è stato per un periodo sulla bocca di tutti ed ora il CEO of BUONGUSTO (così si definisce) ha deciso di raccontarsi su queste pagine.

Un’intervista dove ha ammesso di aver calcato un po’ la mano romanzando in minima parte la sua vita e dove ha confessato della difficoltà di trovare un fidanzato, ora che molti messaggi che riceve sono inviati da persone che puntano a conoscere il “personaggio” e non Leonardo.

Da TikTok a Barbara d’Urso, com’è stato arrivare da lei e cosa puoi dirci di quell’incontro fra te e la conduttrice?

“In realtà non so come ho fatto ad arrivare da Barbara d’Urso, la mia popolarità ha aiutato. Barbara si documenta sulle persone prima di rivolgergli delle domande, subito è stata un po’ fredda, ma dopo aver preso confidenza è stata con me molto dolce e molto carina”.

Sei stato ospite in Rai per parlare di moda, ti piacerebbe curare una rubrica in qualche trasmissione televisiva proprio sulla moda ed i capi di tendenza?

“Sì mi piacerebbe molto! Ma più che sulla moda mi piacerebbe parlare di stile, eleganza, raffinatezza e joye de vivre come direbbe Matisse”.

Restando in tema tv, parteciperesti ad un reality show se ti venisse chiesto?

“Se presenzierei mai ad un reality show? Non mi definisco come personaggio pubblico dato che il mio lavoro è un altro, ma un’esperienza è un’esperienza, quindi ci dovrei riflettere nel migliore dei modi”.

Leonardo Maini Barbieri, le critiche e le accuse dei suoi colleghi

Con l’aumento dei follower e della tua popolarità ovviamente sono cresciute anche le critiche, ce n’è qualcuna che ti ha ferito in particolar modo?

“Sinceramente delle critiche nella mia vita non me n’è mai importato e mai me ne importerà, per fortuna”.

Giacomo Attanà su TikTok ti ha accusato di aver usato in passato dei prodotti contraffatti, è stato un tuo errore di cui ti sei pentito o neghi categoricamente?

“Di questa persona non voglio parlare, assolutamente”

Un’altra accusa che ti è stata mossa è che non tutto ciò che hai dichiarato di comprare lo hai effettivamente comprato: nei tuoi TikTok c’è il 100% di verità o in minima parte, almeno in passato, hai giocato un po’ a fare il rich kid?

“Rispondo citando Pirandello: nella vita tutti noi indossiamo delle maschere a seconda con chi ci rapportiamo. Nel mio TikTok sono io anche se alcuni dettagli sono romanzati, naturalmente, ma la base è vera: quella vita è la mia. C’è il 99% di verità e l’1% di romanzo”.

Su TikTok che genere di video ti piacciono e chi sono i tuoi TikToker preferiti?

“Mi piacciono i video creativi che stimolano la creatività, quindi mi piace Iconize, Carlotta Fiasella Garbarino ed anche Revee, che è un carissimo amico.

Vogliamo un po’ farci i fatti tuoi: attualmente sei single, fidanzato o stai frequentando qualcuno? E quanto la popolarità di TikTok ha cambiato il tuo approccio con i ragazzi?

“Attualmente sono single però sono alla ricerca del vero amore, è un po’ utopico come concetto però lo sto cercando! Il rapporto con i ragazzi è cambiato, ci sono state molte proposte che io ho rifiutato perché sono state proposte portate non alla conoscenza della mia persona, ma del mio personaggio, non volevano davvero conoscere me. Questa è una cosa che distinguo molto adesso, per questo faccio molta più fatica! Ma sono dell’idea che l’amore e la bellezza trionfano sempre, quindi presto o tardi qualcuno si troverà”.