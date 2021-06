Chi è fan di Leonardo Maini Barbieri conosce sicuramente il video in cui racconta di essere stato ospite alla sfilata autunno inverno di Hermès e di aver avuto un brutto colloquio con due commesse alquanto scortesi.

Un video che ha scatenato un vero e proprio #LeonardoMainiIsOverParty portato avanti da Giacomo Attanà che su TikTok ha realizzato moltissimi video in cui ha messo in discussione vari racconti del ragazzo.

Nel dubbio, vero o falso che sia poco importa, questo discorso meritava di essere trascritto per essere tramandato alle prossime generazioni.

Amatemi.

“Io avevo l’invito e parlo perfettamente francese, sono quasi bilingue, sono C1. A loro però ho parlato in italiano perché volevo capire cosa dicevano perché avevo già visto che mi guardavano male. Loro mi guardano e fra loro in francese dicono ‘ma chi è questo qua lo hai mai visto?‘, io facevo finta di ridere, ‘certo che questi inviti arrivano proprio a tutti eh, ma poi se lo potrà permettere Hermès?‘, io a quelle parole ho fatto finta di non capire, poi hanno continuato ‘mammamia è proprio vestito da straccione‘. *risata malefica* Io ‘Pardon, excuse moi, che hai detto?‘. Loro sono diventate di questo colore qua. ‘Alor, répetez s’il-vous-plait madame, appels le director‘, cioè chiamatemi il direttore che è un mio carissimo amico che è Michael La Coste. Allora Michael è sceso dalle scale ‘Oh, monsieur Barbieri ben tornato ma che bello‘. Io ‘Bene Michael vieni qua che parliamo‘ *risata malefica* ‘Tu sai che sono cliente da un po’ di tempo da Hermès e diciamo che la mia famiglia torna a comprare da Hermès quando queste due persone sono licenziate‘. Le hanno licenziate in tronco. In tronco. Licenziate in tronco. Poi gli ho detto ‘Carissimo mi stampi gli ultimi 10 anni di articoli che la mia famiglia ha comprato da voi?‘, queste due persone – che non chiamo più persone perché me ne hanno dette di tutti i colori – in lacrime a dirmi ‘Oh mio Dio è stato uno sbaglio‘. Mi è arrivato una pila di fogli così, ogni pagina articolo per articolo. Così sono andato davanti a loro ed in francese gli ho detto ‘Scusate chi è che secondo voi non si poteva permettere Hermès?‘, poi gli ho sfogliato davanti articolo per articolo, gli ho tirato fuori poi un foglio di una borsa che costava molti molti soldi che aveva comprato mia madre negli anni 2000 e gli ho detto ‘In quanti anni lo guadagnate questo? Non potete permettervelo. Non siete da Zara al Charles de Gaulle in aeroporto, siete alla sfilata di Hermès di autunno/inverno” di non mi ricordo che anno era”.

Ecco il video: