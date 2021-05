Leonardo Maini Barbieri tempo fa ha dichiarato di aver partecipato ad una puntata di “Quanto Costa Il Tuo Outfit“, un format online su YouTube e proposto da due celebri canali, quello di Federico Barengo e quello di Diario Del Russo.

Il TikToker nel suo racconto ha svelato di aver partecipato al format di Federico Barengo e di aver fatto una “sfida” con un tipo col giubbotto dorato di Gucci e gli occhiali tondi.

Come sottolineato da Giacomo Attanà, però, il ragazzo citato non è mai apparso in un video del canale di Federico Barengo, ma su quello di Diario Del Russo.

A richiesta esplicita di Giacomo Attanà, Federico Barengo ha risposto negando di aver mai visto in vita sua Maini Barbieri.

“Sono stato tirato in causa in questa bagarre, ma io non ne so niente. Ho visto e rivisto più volte TikTok il video di Leonardo Maini Barbieri, ma non so chi sia, non lo conosco. In risposta a Giacomo, quindi, posso confermargli che Leonardo non l’ho mai visto e non ho mai fatto un video con lui”.

Fra misteri e accuse più o meno velate la popolarità di Leonardo cresce settimana dopo settimana, perché la regola del “nel bene o nel male purché se ne parli” è sempre valida.

Nel dubbio, a me Leonardo Maini Barbieri nella sua rocambolesca vita più o meno romanzata provoca molta simpatia, così come mi sono appassionato alle indagini di Giacomo Attanà, sceriffo del TikTok dall’ottima parlantina che non lancia frecciatine, ma archi interi.

Se ci fossero ancora le sfere di Live Non è la d’Urso, Attanà sarebbe sicuramente già dentro un’agguerritissima sfera rossa contro Maini Barbieri.



