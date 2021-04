Leonardo Maini Barbieri acquista davvero tutto ciò che dice di acquistare nella sua profumeria di fiducia? Dopo aver messo in dubbio la sua reale ricchezza, Giacomo Attanà ha continuato ad indagare ed è venuto in contatto con una ragazza che avrebbe lavorato proprio nella “profumeria di fiducia” del famoso TikToker.

La profumeria di fiducia è il punto vendita Pinalli a Carpi, dove la ragazza incriminata ha confessato di aver lavorato prima di esser trasferita nel punto vendita di Vignola.

“Partendo dal presupposto che io Leonardo Maini Barbieri l’ho conosciuto circa tre anni fa perché veniva con sua mamma in negozio a Carpi. A pelle non mi è mai stato tanto a genio perché si vedeva che ostentava qualcosa che non aveva. La gente però parla e quando è diventato famoso su Instagram e TikTok ho visto il video della profumeria di fiducia. La prima cosa che ho detto è stata: voglio sapere! Così ho chiamato la mia amica e le ho chiesto: è vero? Il primo video che ho visto è stato proprio quello delle creme di La Prairie. 4.000€ di creme. Cosa ve lo dico a fare? [ride, ndr]”.

Ecco il video completo:

La ragazza ha poi aggiunto:

“Penso che Leonardo sia stato già smascherato abbastanza, quello che però posso dire è che all’inizio non è vero che comprava queste cose. Poi la fama c’è stata, i seguaci li ha avuti e.. […] Non è vero però che all’inizio, nella profumeria di fiducia, comprava quelle cose: non stiamo parlando di cremine, ma di La Prairie da 1000 e rotti euro”.

Per dovere di cronaca, però, devo scrivere che Leonardo Maini Barbieri in questi giorni su TikTok ha pubblicato un video in cui sembrerebbe aver comprato per davvero quelle creme (da un valore complessivo di 3.800€).