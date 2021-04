Leonardo Maini Barbieri, dopo aver conquistato Canale 5 nel salotto di Barbara d’Urso, ieri ha debuttato in Rai sul canale RaiNews24 dove è stato chiamato per parlare di moda insieme a Jo Squillo.

“Ho iniziato a marzo 2020 a fare video su TikTok per goliardia, ma è dal 2021 che faccio video in cui propongo le mie giornate. Io sto proseguendo uno stage curriculare in un’azienda di Carpi in un ufficio stile ed a settembre ho gli esami del corso tecnico superiore del prodotto moda”.

“La moda è una passione di famiglia, la mia famiglia è stata fra le prime a Carpi ad aprire una maglieria nel 1945 di nome MEC, Morselli Ermanno Carpi”.

Leonardo Maini Barbieri ha poi avuto modo di parlare di moda dando un suo pensiero sulle sfilate attuali e su come sarà la moda post pandemia.

Leonardo Maini Barbieri in Rai, Giacomo Attanà attacca la trasmissione

Intervento che (ovviamente!) non è piaciuto a Giacomo Attanà, il TikToker che da settimane sta portando avanti una crociata contro Maini Barbieri accusandolo di aver comprato in passato vestiti ed accessori contraffatti e di non essere così ricco come sostiene.

“Oggi volevo complimentarmi dal profondo del mio cuore con RaiNews24 e complimenti anche alla conduttrice e giornalista Claudia Paduano, ottimo lavoro. Oggi l’argomento qual era? La moda. Ho trovato veramente triste vedere come ospite una persona come Leonardo, che fino ad adesso ha utilizzato prodotti contraffatti e non ha mai smentito nulla a riguardo, nascondendosi dietro queste accuse e soprattutto cancellando tutti i contenuti”.

“La cosa più triste è stato vederlo affiancato a Jo Squillo che sono vent’anni che si dedica alla moda e parla di moda. Credo che Rai News 24 dovrebbe andare oltre il numero di follower di certi ospiti e soprattutto se emergenti e soprattutto verificare se tutto quello che c’è dietro è veritiero per rispetto degli ascoltatori – che sono contribuenti in questo caso – ma anche degli altri ospiti. Chissà cosa ne pensa Jo Squillo”.

Una cosa è certa: è molto più appassionante questa soap opera di quelle di Can Yaman.