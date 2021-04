Leonardo Maini Barbieri è un influencer di Carpi molto famoso su TikTok, ma da quando la sua popolarità ha raggiunto il mezzo milione di follower ed il salotto di Barbara d’Urso, tutto il suo castello di racconti è stato via via attaccato.

Il primo a farlo in tempi non sospetti è stato Giacomo Attanà che ha accusato Leonardo Maini Barbieri di “fingere una ricchezza che non ha”. Teoria sposata anche da Aurora Ramazzotti che sempre su TikTok ha dato manforte a Giacomo scrivendo parole dure come “ricchezza falsa, continua a mentire”.

Aurora Ramazzotti contro Leonardo Maini Barbieri: “Ricchezza falsa, continua a mentire” https://t.co/KiM00sMQIz #LeonardoMainiBarbieri — BICCY.IT (@BITCHYFit) April 14, 2021

Ma se per adesso le accuse mosse a Leonardo Maini Barbieri sono state tutte sul lato economico (lo hanno accusato apertamente di: comprare borse e vestiti contraffatti, fingere di avere un autista, fingere di comprare gioielli e profumi costosi ed in generale ostentare uno stile di vita fuori dalla portata delle sue tasche); ora sotto la lente di ingrandimento sono finiti i suoi titoli nobiliari ed i suoi amati balletti russi.

Leonardo Maini Barbieri, titoli nobiliari inventati e poca conoscenza dei balletti russi?

Dopo una ricerca in merito, la tiktoker Camilla ha dichiarato:

“Leonardo Maini Barbieri si chiama così perché Maini è il cognome del padre e Barbieri quello della madre. Entrambi i cognomi non sono presenti nel libro e per chi non lo sapesse il titolo può essere trasmesso solo da parte del padre. Ho analizzato il suo anello con lo stemma ed ho visto che è del Pio di Savoia, ma nel libro non lo trovo sotto il Pio di Savoia. Ed è uno dei libri più aggiornati. Poi avevo un ulteriore dubbio sulle perle in cima alla corona che corrispondono al titolo e non credo che siano i tre gruppi di pelle dei marchesi”.

Del suo stesso parere un altro tiktoker, tale Lolek:

“Tu dici di essere Cavaliere di un ordine dove per entrare bisogna avere almeno 25 anni di età e tu ne hai 20; poi ho anche contattato i responsabili dei Cavalieri del Nord Italia e non ti conoscono”

Infine, il profilo @Brevedanza ha velatamente accusato Leonardo Maini Barbieri di aver poca conoscenza dei balletti russi.

“Tchaikovsky ha scritto tantissima musica per i balletti, ma si ascolta non si guarda, dire che si amano i balletti russi accomunandoli a Thaikovsky è una grossa eresia. Le Ballets Russes è stata una grande compagnia che ha rivoluzionato il balletto dal 900 in poi, Tchaikovsky ha composto per il balletto classico della fine dell’800. Marius Petipa ha coreografato Lo Schiaccianoci nel 1892, mentre Giuliano Peparini ha coreografato la sua versione de Lo Schiaccianoci nel 2015. Quello che guarda Leonardo è quello di Peparini, ovvero un balletto coreografato da un italiano e danzato da una compagnia italiana. Di russo ha solo la composizione originale di Tchaikovsky. Quindi perché “balletti russi”?”

