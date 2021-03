Leonardo Maini Barbieri è un influencer di Carpi molto famoso su TikTok perché sfoggia quotidianamente la sua vita da super ricco fra shopping in profumeria di fiducia, tè col latte rigorosamente come gli inglesi, balletti russi e cambi d’abito.

Uno stile di vita che l’ha portato ad avere centinaia di migliaia di follower ed a farsi notare pure da Barbara d’Urso che l’ha voluto ospite a Pomeriggio Cinque.

Uno stile di vita che però non ha convinto Giacomo Attana, un altro super ricco di TikTok che ha accusato Leonardo Maini Barbieri di non essere così ricco come dice di essere.

Insomma, un dissing fra ricchi in piena regola.

“Sono qui e ti sto facendo un favore immenso dandoti dei consigli per simulare meglio la tua ricchezza inesistente. 1: fiori freschi al centro del tavolo. Quella paglia plasticosa che ci fai vedere nella sala grande mentre ti servono il tè prima di ritirarti nelle tue stanze è da prendere e buttare nel cassonetto della plastica”.

Leonardo Maini Barbieri è un falso ricco? L’attacco di Giacomo Attana

Il TikToker ha poi continuato ad attaccare Leonardo Maini Barbieri:

“Non puoi dichiarare pubblicamente in un video che il fast fashion è uno dei settori della moda più inquinanti al mondo rendendo le persone schiave di industrie e che hanno creato miseria e povertà, perché se poi ti impegni di indossarlo solo perché ti è stato chiesto di farlo in televisione, risulti incoerente”.

E ancora:

“Profumeria di fiducia, una delle tappe fisse di Leonardo ma anche credo la più discussa. Abbiamo visto tantissimi prodotti andare dallo scaffale alla cassa, ma poi nella descrizione della sua giornata si continuano a vedere le mini size con cui si fa le docce rilassanti. Quindi il mio consiglio a Leonardo qual è? Mi ha bloccato, ma sono certo che lo vedrà. Facci vedere e raccontaci la skin care da 4 mila euro La Prairie, raccontaci le note olfattive degli innumerevoli profumi di Tom Ford che hai acquistato, non limitarti a farci vedere la mini size con cui ti lavi, perché secondo me non è interessante quello fra tutti gli acquisti che hai fatto, ma il resto. Se l’hai fatto. Un altro consiglio che mi consiglio di darti è quello di utilizzare più spesso la borsa che il 14 agosto 2020 hai acquistato nel negozio Fendi di Venezia: sto parlando della peekaboo in cocco marrone meravigliosa, che ci facevi vedere in quel video. Usiamola! E’ la borsa più bella che hai, la teniamo nascosta?”.