Dopo una sfida con Aka7even, Leonardo Lamacchia è stato eliminato dalla scuola di Amici. Molti telespettatori hanno dimostrato di non essere d’accordo con il verdetto e tra loro anche Ermal Meta, che ha scritto un lungo post. Oggi il cantante (che ha da poco fatto coming out pubblicamente) ha rotto il silenzio ed ha commentato la sua eliminazione.

“Sono vivo ragazzi. Eccoci qui dopo quasi 48h a tirare le somme di un’esperienza unica ed irripetibile come quella di @amiciufficiale. Mi è dispiaciuto tanto uscire e lasciare tutti quei matti da soli senza nessuno che facesse più la spesa ( ahaha ) ma, prima o poi, sarebbe accaduto comunque. La vita è un divenire di cose, un flusso di persone ed esperienze che ti forgiano e ti cambiano, questa volta sicuramente in meglio! Ci tengo a ringraziare tutti, dal primo all’ultimo! In primis Maria, una donna unica nel suo genere di un’umanità disarmante; tutta la redazione, i vocal coach e i miei compagni di avventura. Ho lasciato alla fine tutti voi che mi state seguendo e state ascoltando la mia musica, mi state scrivendo in tantissimi e piano piano spero di poter rispondere a tutti! Grazie per tutto ragazzi. Ci vedremo presto, I promise! “Un cuore da solo non ci può bastare””.