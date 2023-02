PRODOTTO : Il Piumino della Leonardo Home sono un prodotto testato per garantire una massima efficienza e comfort totale. MATERIALE : Il materiale utilizzato dalla Leonardo Home e 100% microfibra , prodotto artigianale Made in Italy per ottenere finiture accurate e qualita rendendolo richiesto e amato. CARATTERISTICHE : I nostri piumini hanno un’imbottitura in fibra di poliestere siliconata 350 GSM per offrire una massima sensazione accogliente per tutta la notte. CONFEZIONE : Il prodotto Leonardo verra’ consegnata piegata e imbustato all’interno di una busta sigillata ( cosi’ da evitare l’ingresso di polvere e materiale che potrebbero danneggiare il prodotto ) ASSISTENZA : i nostri uffici sono sempre disponibile per risolvere ogni dubbio o problema per garantire una massima esperienza di acquisto.

