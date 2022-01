Dopo anni lontano dal mondo dello spettacolo, Leonardo Fumarola torna in tv. Ecco com’è diventato oggi l’ex ballerino all’età di 38 anni

Un vero e proprio colpo di scena durante il programma televisivo Avanti un altro, condotto da Paolo Bonolis e Luca Laurenti. Tra gli ospiti, è apparso un personaggio del mondo dello spettacolo che tutti ricordano durante la prima edizione di Saranno Famosi (oggi Amici di Maria De Filippi) del 2001 e che da tempo è lontano dai riflettori: Leonardo Fumarola.

Rivederlo dopo tanti anni, diverso e cresciuto, è stato piacevole per il pubblico italiano. Non appena si è seduto, il conduttore ha subito ricordato la sua esperienza come ballerino nel programma televisivo di Canale 5.

Leonardo Fumarola è apparso sorridente e ha voluto rivelare com’è oggi la sua vita e di cosa si occupa:

Mi occupo sempre di spettacolo, dalle capriole mi sono evoluto: faccio spettacolo ad alto rischio per compagnie internazionali.

L’ex ballerino è sicuramente apparso più invecchiato, con la barba e qualche segno dell’età, ma con lo stesso sorriso di sempre.

Dopo aver ricordato i vecchi tempi ed aver sorriso con Paolo Bonolis, Luca Laurenti e il pubblico italiano, Leonardo Fumarola ha provato a rispondere alle domande del programma Avanti un altro, per arrivare al gioco finale.

Purtroppo il ballerino non è riuscito a rispondere in modo esatto ai quesiti ed è stato eliminato.

Quanti anni ha Leonardo Fumarola oggi?

Leonardo Fumarola oggi ha 38 anni. Il ballerino è nato a Grottaglie, in provincia di Taranto, ma ha sempre voluto precisare che il suo paese è Villa Castelli, Brindisi. Ha scoperto il suo talento a soli 3 anni.

Nel 2001 ha partecipato al programma televisivo Saranno Famosi, grazie al quale è diventato la star dell’anno e vincitore di un telegatto. L’edizione, nonostante la grande notorietà e il grande talento di Leonardo Fumarola, vide come vincitore il cantante Dennis Fantina.

Dopo il programma tv, Fumarola ha continuato a lavorare nel mondo della danza e negli anni successivi è entrato a far parte del corpo di ballo di Buona Domenica.