Leonardo e Cybersecurity: Nuove Acquisizioni in Vista

Leonardo, il principale gruppo italiano nel settore della difesa, intensifica il proprio impegno nella cybersecurity con un’acquisizione in Europa. Durante l’Airshow di Parigi, il presidente Stefano Pontecorvo ha spiegato che la protezione informatica è diventata fondamentale nei sistemi moderni.

Pontecorvo ha evidenziato l’importanza di un approccio “multidominio”, che integra vari ambienti operativi, inclusi terra, aria, mare, spazio e cyberspazio, per creare un ecosistema sicuro. Pur non rivelando l’azienda target né dettagli sulla tempistica dell’acquisizione, ha richiamato le precedenti affermazioni dell’amministratore delegato Roberto Cingolani, che aveva confermato l’analisi di numerose opportunità di acquisizione per migliorare competenze e tecnologie, mantenendo al contempo cautela sugli investimenti. Non si prevede che nessuna operazione singola superi il 15% del fatturato della divisione cybersecurity.

In un contesto di mercato, le azioni di Leonardo stanno mostrando segnali di ripresa a breve termine dopo una fase negativa. Dopo un minimo registrato il 7 aprile, il titolo ha avviato un rally, fermandosi vicino alla resistenza a 56,18 euro. Attualmente, le quotazioni sono in una fase ribassista, ma si ipotizza un possibile rimbalzo attorno al supporto di 45 euro, con target che potrebbero arrivare fino a 50 euro.

Le posizioni di acquisto sono consigliate sopra i 47,10 euro, mentre le vendite potrebbero essere giustificate sotto i 44,22 euro. Gli indicatori tecnici mostrano una situazione di incertezza, con diverse medie mobili e oscillatori che confermano un trend ribassista in atto.

Rielaborazione: StraNotizie.it

Fonte: borsaefinanza.it